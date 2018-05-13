Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Челси
Ньюкасл - Челси: обзор матча 13 мая 2018
Ньюкасл
13.05.2018, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
3 : 0
Завершен
Челси
23'
Д. Гэйл
59'
А. Перес
64'
А. Перес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Челси
65'
Желтая карточка
Т. Бакайоко
ГОЛ! 3:0!
А. Перес
Пас отдал
Ф. Лежен
64'
ГОЛ! 2:0!
А. Перес
Пас отдал
Д. Шелви
59'
ГОЛ! 1:0!
Д. Гэйл
23'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
10
Эден Азар
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
18
Хесус Гамес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Педро
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
3-2-2-3
39
Дубравка
2
Йедлин
24
Ласселлс
24
Лежен
14
Дамметт
30
Ритчи
17
Диаме
26
Шелви
34
Гэйл
23
Мерфи
22
Перес
4-2-3-1
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
24
Кэхилл
15
Кристенсен
33
Эмерсон
91
Канте
8
Бакайоко
11
Мозес
10
Азар
6
Баркли
9
Жиру
Остались в запасе
Ньюкасл
Челси
1
Карл Дарлоу
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
18
Хесус Гамес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
10
Виллиан
ЛВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Педро
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
18
Хесус Гамес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Остались в запасе
10
Виллиан
ЛВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Педро
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Ньюкасл - Челси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Новости команд
Все
Ньюкасл
Челси
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
10:22
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
10:04
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
Вчера, 23:59
1
Мудрик раскритиковал ПДД в Лондоне: «Правила придуманы не для людей»
Вчера, 22:22
Мудрик раскрыл, сколько потратил денег на адвокатов из-за допингового скандала
Вчера, 09:59
2
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
10:22
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
10:04
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
Вчера, 23:59
1
Мудрик раскритиковал ПДД в Лондоне: «Правила придуманы не для людей»
Вчера, 22:22
Мудрик раскрыл, сколько потратил денег на адвокатов из-за допингового скандала
Вчера, 09:59
2
Мудрик – о допинге: «Он мог попасть в мой организм только в Украине»
Вчера, 08:16
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+