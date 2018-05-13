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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бурсаспор - Трабзонспор
Бурсаспор - Трабзонспор: обзор матча 13 мая 2018
Бурсаспор
13.05.2018, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 33 тур
1 : 3
Завершен
Трабзонспор
43'
М. Сов
7'
Д. Н'Дойе
20'
Ю. Языджи
39'
О. Шахан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бурсаспор - Трабзонспор
86'
Желтая карточка
М. Беро
Желтая карточка
Р. Фати
74'
ГОЛ! 1:3!
М. Сов
Пас отдал
Ю. Эрдоган
43'
39'
ГОЛ! 0:3!
О. Шахан
32'
Желтая карточка
О. Шахан
20'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Языджи
Пас отдал
Д. Н'Дойе
7'
ГОЛ! 0:1!
Д. Н'Дойе
Пас отдал
Ж. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бурсаспор
23
Харун Текин
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
16
Азиз Бехич
ЛЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
18
Пабло Баталья
ЦП
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Трабзонспор
27
Жоао Перейра
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Бурсаспор
24
Микел
ОП
91
Рикардо Фати
ЦП
28
Джон Деларж
ЦФ
Трабзонспор
18
Эстебан Альварадо
ВР
7
Хосе Соса
ЦП
3-1-1
23
Текин
16
Бехич
33
Ташдемир
10
Эрдоган
18
Баталья
17
Сов
3-4-1-1
27
Перейра
4
Дюрица
57
Новак
22
Беро
12
Онази
10
Шахан
33
Омюр
97
Языджи
14
Н'Дойе
Остались в запасе
Бурсаспор
Трабзонспор
24
Микел
ОП
91
Рикардо Фати
ЦП
28
Джон Деларж
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
18
Эстебан Альварадо
ВР
7
Хосе Соса
ЦП
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
24
Микел
ОП
91
Рикардо Фати
ЦП
28
Джон Деларж
ЦФ
Остались в запасе
18
Эстебан Альварадо
ВР
7
Хосе Соса
ЦП
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Бурсаспор - Трабзонспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
26.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Бурсаспор
0 : 0
19.05.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 1
10.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эрзурумспор
2 : 0
04.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Информация о матче
Стадион:
Бурса Ататюрк
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