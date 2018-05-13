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Расписание матчей
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Арсенал - Локомотив
Арсенал - Локомотив: обзор матча 13 мая 2018
Арсенал
13.05.2018, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Локомотив
29'
А. Дзюба
90+2'
К. Берхамов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Локомотив
ГОЛ! 2:0!
К. Берхамов
Пас отдал
А. Хагуш
90'
+2
Замена
Я. Ивакин
️️️️
И. Горбатенко
90'
87'
Вторая желтая
С. Кверквелия
Замена
А. Денисов
️️️️
С. Сунзу
87'
81'
Желтая карточка
Эдер
Желтая карточка
А. Хагуш
78'
65'
Замена
М. Рыбус
️️️️
В. Денисов
64'
Замена
М. Лысов
️️️️
Б. Ротенберг
57'
Желтая карточка
Б. Ротенберг
Желтая карточка
С. Сунзу
53'
46'
Замена
А. Миранчук
️️️️
А. Миранчук
45'
+1
Желтая карточка
С. Кверквелия
Желтая карточка
М. Беляев
41'
ГОЛ! 1:0!
А. Дзюба
Пас отдал
М. Александров
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
11
Сергей Ткачев
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
39
Ари
ЦФ
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Арсенал
31
Алексей Березин
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
88
Данила Буранов
ЦП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Локомотив
1
Гилерме
ВР
30
Никита Медведев
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
11
Алан Касаев
ЛП
21
Антон Миранчук
АП
77
Аршак Корян
ПВ
4-4-1-1
36
Левашов
27
Альварес
31
Сунзу
6
Беляев
14
Хагуш
10
Кангва
7
Берхамов
23
Чаушич
11
Ткачев
23
Горбатенко
22
Дзюба
4-2-1-1-2
1
Коченков
28
Ротенберг
4
Кверквелия
17
Михалик
29
Денисов
6
Баринов
23
Тарасов
99
Фернандеш
59
Миранчук
24
Эдер
39
Ари
23
Горбатенко
20
Ивакин
20
Ивакин
23
Горбатенко
31
Сунзу
71
Денисов
71
Денисов
31
Сунзу
28
Ротенберг
84
Лысов
84
Лысов
28
Ротенберг
29
Денисов
31
Рыбус
31
Рыбус
29
Денисов
59
Миранчук
21
Миранчук
21
Миранчук
59
Миранчук
Остались в запасе
Арсенал
Локомотив
88
Данила Буранов
ЦП
31
Алексей Березин
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
1
Гилерме
ВР
30
Никита Медведев
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
11
Алан Касаев
ЛП
77
Аршак Корян
ПВ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
88
Данила Буранов
ЦП
31
Алексей Березин
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Остались в запасе
1
Гилерме
ВР
30
Никита Медведев
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
11
Алан Касаев
ЛП
77
Аршак Корян
ПВ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Арсенал - Локомотив
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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