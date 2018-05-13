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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фейренсе - Эшторил
Фейренсе - Эшторил: обзор матча 13 мая 2018
Фейренсе
13.05.2018, воскресенье, 20:00
Португалия. Примейра, 34 тур
0 : 0
Завершен
Эшторил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейренсе - Эшторил
89'
Желтая карточка
Аилтон
Начало матча
Статистика матча Фейренсе - Эшторил
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фейренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фейренсе
2 : 1
18.05.2019
Авеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Санта-Клара
4 : 4
11.05.2019
Фейренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фейренсе
4 : 4
04.05.2019
Шавиш
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
1 : 0
27.04.2019
Фейренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фейренсе
0 : 2
20.04.2019
Брага
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Информация о матче
Стадион:
Марколину-де-Каштру
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