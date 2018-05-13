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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Брайтон
Ливерпуль - Брайтон: обзор матча 13 мая 2018
Ливерпуль
13.05.2018, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
4 : 0
Завершен
Брайтон
26'
М. Салах
40'
Д. Ловрен
53'
Д. Соланке
85'
Э. Робертсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Брайтон
ГОЛ! 4:0!
Э. Робертсон
85'
ГОЛ! 3:0!
Д. Соланке
Пас отдал
М. Салах
53'
ГОЛ! 2:0!
Д. Ловрен
Пас отдал
Э. Робертсон
40'
ГОЛ! 1:0!
М. Салах
Пас отдал
Д. Соланке
26'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
22
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
7
Солли Мач
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
17
Натаниэл Клайн
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
5
Альберто Морено
ЦЗ
10
Адам Лаллана
АП
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Брайтон
23
Тим Крул
ВР
2
Бруно
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
4-2-2-2
1
Кариус
3
Робертсон
6
Ловрен
4
ван Дейк
2
Александер-Арнольд
23
Вейналдум
14
Хендерсон
10
Мане
10
Салах
22
Соланке
9
Фирмино
3-4-2-1
13
Райан
13
Бонг
5
Данк
25
Даффи
7
Каял
18
Скелотто
24
Проппер
16
Стивенс
7
Мач
93
Кноккарт
9
Локадия
Остались в запасе
Ливерпуль
Брайтон
22
Симон Миньоле
ВР
17
Натаниэл Клайн
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
5
Альберто Морено
ЦЗ
10
Адам Лаллана
АП
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
23
Тим Крул
ВР
2
Бруно
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
17
Натаниэл Клайн
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
5
Альберто Морено
ЦЗ
10
Адам Лаллана
АП
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
2
Бруно
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Ливерпуль - Брайтон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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