Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - СПАЛ
Торино - СПАЛ: обзор матча 13 мая 2018
Торино
13.05.2018, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 37 тур
2 : 1
Завершен
СПАЛ
68'
А. Белотти
88'
Л. Де Сильвестри
22'
А. Грасси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - СПАЛ
90'
+4
Желтая карточка
Б. Саламон
ГОЛ! 2:1!
Л. Де Сильвестри
Пас отдал
А. Белотти
88'
Желтая карточка
Э. Моретти
83'
78'
Желтая карточка
Я. Куртич
69'
Желтая карточка
Т. Сионек
ГОЛ! 1:1!
А. Белотти
Пас отдал
А. Беренгер
68'
Желтая карточка
Т. Ринкон
60'
22'
ГОЛ! 0:1!
А. Грасси
Пас отдал
М. Антенуччи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
22
Адем Льяич
АП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
СПАЛ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
3-2-2-2-1
46
Сиригу
8
Бурдиссо
24
Моретти
14
Ансальди
63
Н'Кулу
29
Де Сильвестри
33
Базелли
8
Ринкон
22
Льяич
44
Фальке
11
Белотти
4-2-2
1
Гомис
4
Коста
27
Фелипе
15
Сионек
18
Саламон
33
Грасси
27
Куртич
9
Палоски
7
Антенуччи
Остались в запасе
Торино
СПАЛ
7
Алекс Беренгер
ПВ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Остались в запасе
7
Алекс Беренгер
ПВ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Остались в запасе
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Статистика матча Торино - СПАЛ
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
Новости команд
Все
Торино
СПАЛ
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:53
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фрозиноне» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Фрозиноне» и «Торино» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:53
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фрозиноне» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Фрозиноне» и «Торино» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Наингголан оценил опыт пребывания в тюрьме
2025.02.11 09:57
Наингголан прокомментировал обвинения в контрабанде наркотиков
2025.02.10 20:55
Стала известна позиция Наингголана по обвинениям в контрабанде наркотиков
2025.01.28 14:28
2
Наингголан арестован за контрабанду наркотиков
2025.01.27 15:41
4
Наингголан забил прямым ударом с углового в первом матче после возвращения в Бельгию
2025.01.25 10:35
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+