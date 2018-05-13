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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Наполи
Сампдория - Наполи: обзор матча 13 мая 2018
Сампдория
13.05.2018, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 37 тур
0 : 2
Завершен
Наполи
72'
А. Милик
80'
Р. Альбиоль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Наполи
Желтая карточка
К. Линетти
90'
86'
Желтая карточка
М. Гамшик
Желтая карточка
Г. Рамирес
86'
80'
ГОЛ! 0:2!
Р. Альбиоль
Пас отдал
М. Руй
73'
Желтая карточка
А. Милик
72'
ГОЛ! 0:1!
А. Милик
Пас отдал
Аллан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
27
Вид Белец
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
26
Деннис Прат
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
7
Петр Зелински
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Сампдория
22
Андреа Тоццо
ВР
2
Эмилиано Вивиано
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
19
Хрвойе Милич
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
18
Леандриньо
ЦФ
3-1-2-1-2
27
Белец
13
Реджини
18
Берешиньски
67
Феррари
34
Торрейра
26
Прат
17
Линетти
11
Рамирес
9
Ковнацки
10
Капрари
4-3-1-2
25
Рейна
4
Хюсай
3
Кулибали
39
Альбиоль
6
Мариу Руй
7
Зелински
21
Жоржиньо
25
Аллан
10
Инсинье
7
Кальехон
10
Мертенс
Остались в запасе
Сампдория
Наполи
7
Джакопо Сала
ЦП
22
Андреа Тоццо
ВР
2
Эмилиано Вивиано
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
11
Рикардо Альварес
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
19
Хрвойе Милич
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
18
Леандриньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
22
Андреа Тоццо
ВР
2
Эмилиано Вивиано
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
11
Рикардо Альварес
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
19
Хрвойе Милич
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
18
Леандриньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Сампдория - Наполи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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