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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Борнмут
Бернли - Борнмут: обзор матча 13 мая 2018
Бернли
13.05.2018, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
1 : 2
Завершен
Борнмут
39'
К. Вуд
74'
Д. Кинг
90+4'
К. Уилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Борнмут
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
К. Уилсон
74'
ГОЛ! 1:1!
Д. Кинг
Пас отдал
Ч. Дэниелс
ГОЛ! 1:0!
К. Вуд
Пас отдал
Э. Вествуд
39'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
3
Стивен Уорд
ЦП
12
Аарон Леннон
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
16
Эндрю Сурман
ЦП
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Бернли
22
Том Хитон
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
8
Марк Пью
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
3-1-5-1
1
Поуп
13
Лонг
6
Тарковски
38
Лоутон
8
Вествуд
3
Уорд
12
Леннон
4
Корк
29
Хендрик
7
Гудмундссон
9
Вуд
4-2-1-3
31
Бегович
21
Дэниелс
27
Кук
5
Мингс
15
Аке
16
Сурман
16
Хиндман
10
Фрейзер
7
Кинг
11
Муссе
33
Айб
Остались в запасе
Бернли
Борнмут
22
Том Хитон
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
1
Артур Боруц
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
8
Марк Пью
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
8
Марк Пью
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Бернли - Борнмут
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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