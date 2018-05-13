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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Зальцбург
Рапид - Зальцбург: обзор матча 13 мая 2018
Рапид
13.05.2018, воскресенье, 17:30
Австрия. Бундеслига, 34 тур
1 : 4
Завершен
Зальцбург
75'
В. Бериша
4'
П. Фаркаш
13'
М. Даббур
26'
Ф. Гульбрандсен
82'
М. Даббур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Зальцбург
Желтая карточка
Жоэлинтон
90'
+4
Желтая карточка
В. Бериша
90'
+2
82'
ГОЛ! 1:4!
М. Даббур
Пас отдал
Р. Ябо
ГОЛ! 1:3!
В. Бериша
Пас отдал
Ш. Шваб
75'
49'
Желтая карточка
Ф. Гульбрандсен
26'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Гульбрандсен
Пас отдал
А. Айдара
13'
ГОЛ! 0:2!
М. Даббур
4'
ГОЛ! 0:1!
П. Фаркаш
Пас отдал
Ф. Гульбрандсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
6
Танос Пецос
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
7
Филипп Шобесбергер
ЦП
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Рапид
21
Тобиас Кнофлах
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
24
Стефан Ауэр
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
21
Луис Шауб
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
23
Валон Бериша
ЦП
10
Райнхольд Ябо
ЦП
1-4-1
30
Штребингер
34
Турнвальд
6
Пецос
99
Мург
7
Шобесбергер
22
Шваб
14
Бериша
4-1-2-1-2
23
Станкович
22
Ляйнер
68
Онгуене
5
Рамальо
29
Фаркаш
18
Самассеку
21
Шлагер
21
Айдара
17
Вольф
9
Даббур
8
Гульбрандсен
Остались в запасе
Рапид
Зальцбург
7
Жоэлинтон
АП
21
Тобиас Кнофлах
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
24
Стефан Ауэр
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
21
Луис Шауб
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
33
Александр Вальке
ВР
23
Валон Бериша
ЦП
10
Райнхольд Ябо
ЦП
Остались в запасе
7
Жоэлинтон
АП
21
Тобиас Кнофлах
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
24
Стефан Ауэр
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
21
Луис Шауб
ЦП
Остались в запасе
33
Александр Вальке
ВР
23
Валон Бериша
ЦП
10
Райнхольд Ябо
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Рапид - Зальцбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
- : -
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
ЛАСК
0 : 2
11.10.2026
Рапид
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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