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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Милан
Аталанта - Милан: обзор матча 13 мая 2018
Аталанта
13.05.2018, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 37 тур
1 : 1
Завершен
Милан
90+2'
А. Масиелло
60'
Ф. Кессье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Милан
ГОЛ! 1:1!
А. Масиелло
Пас отдал
Й. Иличич
90'
+2
90'
Желтая карточка
Д. Доннарумма
87'
Желтая карточка
Ф. Борини
Желтая карточка
Й. Иличич
86'
75'
Красная карточка
Р. Монтоливо
Желтая карточка
Р. Госенс
73'
69'
Желтая карточка
А. Романьоли
66'
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
Вторая желтая
Р. Толой
65'
Желтая карточка
Р. Толой
64'
60'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кессье
32'
Желтая карточка
Н. Калинич
Желтая карточка
М. де Рон
28'
17'
Желтая карточка
И. Абате
Желтая карточка
А. Масиелло
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Марко Сторари
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
3-3-2-1
1
Бериша
21
Кастань
5
Масиелло
23
Кальдара
8
Госенс
15
де Рон
2
Толой
8
Фройлер
4
Кристанте
10
Гомес
4-4-1-1
1
Доннарумма
20
Абате
26
Романьоли
19
Бонуччи
13
Родригес
6
Билья
7
Бонавентура
19
Кессье
20
Чалханоглу
10
Сусо
9
Калинич
Остались в запасе
Аталанта
Милан
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Марко Сторари
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Марко Сторари
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Аталанта - Милан
5
1
1
6
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
6
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
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