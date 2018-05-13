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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Альмерия - Гранада
Альмерия - Гранада: обзор матча 13 мая 2018
Альмерия
13.05.2018, воскресенье, 21:00
Испания. Сегунда, 39 тур
2 : 0
Завершен
Гранада
41'
Х. Муньос Муньос
90+2'
Х. Муньос Муньос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Гранада
ГОЛ! 2:0!
Х. Муньос Муньос
Пас отдал
Нано
90'
+2
82'
Желтая карточка
А. Монторо
46'
Желтая карточка
Р. Баэна
ГОЛ! 1:0!
Х. Муньос Муньос
41'
13'
Желтая карточка
М. Санер
Начало матча
Статистика матча Альмерия - Гранада
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
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