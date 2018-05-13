Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Лугано
Янг Бойз - Лугано: обзор матча 13 мая 2018
Янг Бойз
13.05.2018, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 35 тур
3 : 1
Завершен
Лугано
54'
Г. Оаро
74'
С. Саного Жуниор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Лугано
ГОЛ! 2:0!
С. Саного Жуниор
Пас отдал
Т. Шик
74'
Желтая карточка
Л. Бертоне
70'
ГОЛ! 1:0!
Г. Оаро
Пас отдал
С. Саного Жуниор
54'
26'
Желтая карточка
К. Ледесма
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
5
Стив фон Берген
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
6
Леонардо Бертоне
ЦП
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Лугано
1
Жоэль Киассумбуа
ВР
15
Элож Яо
ЦЗ
91
Драган Михайлович
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
19
Александер Герндт
ЦФ
21
Марк Янко
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Янг Бойз
30
Александре Летеллье
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
20
Михел Эбишер
ЦП
Лугано
35
Стэнли Амузи
ЦЗ
2-3-2
1
Вельфли
5
фон Берген
4
Нуху
6
Бертоне
35
Жуниор
13
Шик
99
Оаро
17
Нсаме
1-2-2
1
Киассумбуа
15
Яо
91
Михайлович
24
Ледесма
21
Янко
19
Герндт
Остались в запасе
Янг Бойз
Лугано
23
Лорис Бенито
ЛЗ
30
Александре Летеллье
ВР
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
20
Михел Эбишер
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
35
Стэнли Амузи
ЦЗ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Остались в запасе
23
Лорис Бенито
ЛЗ
30
Александре Летеллье
ВР
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
20
Михел Эбишер
ЦП
Остались в запасе
35
Стэнли Амузи
ЦЗ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Статистика матча Янг Бойз - Лугано
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
- : -
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
Новости команд
Все
Янг Бойз
Лугано
«Лугано» – «Кауно Жальгирис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Лугано» и «Жальгириса Каунас» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Лугано» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Лугано» – «Црвена звезда»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.45
21 января
«Лугано» – «Кауно Жальгирис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Лугано» и «Жальгириса Каунас» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Лугано» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Лугано» – «Црвена звезда»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+