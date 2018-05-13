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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Ювентус
Рома - Ювентус: обзор матча 13 мая 2018
Рома
13.05.2018, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 37 тур
0 : 0
Завершен
Ювентус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Ювентус
Вторая желтая
Р. Наингголан
68'
Желтая карточка
Р. Наингголан
63'
43'
Желтая карточка
А. Сандро
32'
Желтая карточка
М. Пьянич
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Алиссон
ВР
11
Александар Коларов
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Жерсон
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
14
Патрик Шик
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
11
Дуглас Коста
ЛВ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
4-2-3-1
1
Алиссон
11
Коларов
15
Жуан
17
Фасио
24
Флоренци
44
Наингголан
16
Де Росси
92
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
7
Ундер
10
Джеко
4-2-1-3
13
Щесны
22
Де Шильо
24
Ругани
15
Барцальи
26
Сандро
15
Пьянич
8
Матюиди
10
Бернардески
21
Дибала
9
Манджукич
9
Игуаин
Остались в запасе
Рома
Ювентус
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Жерсон
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
14
Патрик Шик
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Жерсон
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
14
Патрик Шик
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Рома - Ювентус
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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