Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Урал
Ростов - Урал: обзор матча 13 мая 2018
Ростов
13.05.2018, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Урал
57'
А. Ионов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Урал
Замена
А. Юсупов
️️️️
А. Гулиев
90'
+1
Замена
Ж. Маер
️️️️
Т. Калачев
90'
89'
Замена
Н. Глушков
️️️️
Н. Димитров
88'
Желтая карточка
В. Ароян
85'
Замена
А. Евсеев
️️️️
В. Ильин
76'
Замена
И. Портнягин
️️️️
Н. Чернов
Замена
А. Зуев
️️️️
А. Ионов
72'
ГОЛ! 1:0!
А. Ионов
57'
40'
Желтая карточка
А. Фидлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
8
Александр Гацкан
ОП
99
Аяз Гулиев
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
10
Эрик Бикфалви
АП
17
Николай Димитров
ПП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Матия Бобен
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
4
Артур Юсупов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Урал
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
3-3-2-1-1
31
Абаев
15
Ингасон
6
Сигурдссон
16
Вилюш
7
Скопинцев
8
Гацкан
18
Паршивлюк
99
Гулиев
2
Калачев
11
Ионов
16
Сигурдарсон
4-2-2-1-1
31
Годзюр
15
Кулаков
23
Чернов
33
Ароян
3
Меркулов
10
Фидлер
92
Емельянов
17
Димитров
58
Эль Кабир
10
Бикфалви
98
Ильин
11
Ионов
17
Зуев
17
Зуев
11
Ионов
99
Гулиев
4
Юсупов
4
Юсупов
99
Гулиев
2
Калачев
37
Маер
37
Маер
2
Калачев
98
Ильин
94
Евсеев
94
Евсеев
98
Ильин
17
Димитров
47
Глушков
47
Глушков
17
Димитров
23
Чернов
97
Портнягин
97
Портнягин
23
Чернов
Остались в запасе
Ростов
Урал
30
Сергей Песьяков
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Матия Бобен
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
60
Владислав Полетаев
ВР
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Матия Бобен
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Остались в запасе
60
Владислав Полетаев
ВР
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Ростов - Урал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
1 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Ростов
Урал
«Ростов» – «Крылья Советов»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
18:20
Расписание 15-го тура РПЛ 2026/27
12:43
Игрок «Ростова» назвал матч с «Краснодаром» таким же дерби, как ЦСКА – «Спартак»
12:13
Расписание РПЛ на 20 ноября 2026
11:55
В «Урале» честно ответили, довольны ли работой Юрана
Вчера, 20:48
1
«Ростов» – «Крылья Советов»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
18:20
Расписание 15-го тура РПЛ 2026/27
12:43
Игрок «Ростова» назвал матч с «Краснодаром» таким же дерби, как ЦСКА – «Спартак»
12:13
Расписание РПЛ на 20 ноября 2026
11:55
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
Вчера, 17:45
В «Урале» честно ответили, довольны ли работой Юрана
Вчера, 20:48
1
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
15
Названа причина, почему Юрана не приглашают топ-клубы
10 ноября
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
8 ноября
16
Иванов – о 90-х годах: «Хотелось бы, чтобы сейчас такого не повторилось»
7 ноября
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+