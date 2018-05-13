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Суонси - Сток Сити
Суонси - Сток Сити: обзор матча 13 мая 2018
Суонси
13.05.2018, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
1 : 2
Завершен
Сток Сити
14'
Э. Кинг
31'
Б. Ндиайе
41'
П. Крауч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Сток Сити
66'
Желтая карточка
М. Бауэр
56'
Желтая карточка
П. Крауч
41'
ГОЛ! 1:2!
П. Крауч
Желтая карточка
М. ван дер Хоорн
36'
31'
ГОЛ! 1:1!
Б. Ндиайе
Пас отдал
Д. Шакири
ГОЛ! 1:0!
Э. Кинг
Пас отдал
А. Айю
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Элфи Моусон
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
24
Андре Айю
ЛВ
10
Энди Кинг
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
5
Баду Ндиайе
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
15
Питер Крауч
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
7
Леон Бриттон
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Сток Сити
1
Якоб Хаугор
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
4-2-2-2
22
Фабиански
26
Моусон
22
Ранхель
3
ван дер Хоорн
13
Ольссон
10
Кинг
14
Кэрролл
24
Айю
15
Раутледж
10
Айю
12
Дайер
4-2-1-2
1
Батлэнд
26
Бауэр
17
Шоукросс
4
Зума
33
Питерс
5
Ндиайе
7
Аллен
10
Шакири
92
Диуф
15
Крауч
Остались в запасе
Суонси
Сток Сити
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
7
Леон Бриттон
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
1
Якоб Хаугор
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
Главный тренер
Нарцис Пелах
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
7
Леон Бриттон
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Остались в запасе
1
Якоб Хаугор
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
Главный тренер
Витор Матуш
Главный тренер
Нарцис Пелах
Статистика матча Суонси - Сток Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
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