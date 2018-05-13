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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Барселона
Леванте - Барселона: обзор матча 13 мая 2018
Леванте
13.05.2018, воскресенье, 21:45
Испания. Примера, 37 тур
5 : 4
Завершен
Барселона
9'
Э. Боатенг
30'
Э. Боатенг
46'
Э. Барди
49'
Э. Боатенг
56'
Э. Барди
38'
Ф. Коутиньо
59'
Ф. Коутиньо
64'
Ф. Коутиньо
71'
Л. Суарес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Барселона
90'
+4
Желтая карточка
Ж. Пике
90'
+4
Желтая карточка
Й. Мина
Желтая карточка
Д. Паццини
90'
+3
89'
Желтая карточка
Д. Суарес
88'
Желтая карточка
Л. Суарес
Желтая карточка
Ж. Лерма
88'
71'
ГОЛ с пенальти! 5:4!
Л. Суарес
Желтая карточка
Х. Кампанья
70'
65'
Желтая карточка
С. Бускетс
64'
ГОЛ! 5:3!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
С. Бускетс
Желтая карточка
Коке
62'
59'
ГОЛ! 5:2!
Ф. Коутиньо
ГОЛ! 5:1!
Э. Барди
Пас отдал
Р. Марти
56'
ГОЛ! 4:1!
Э. Боатенг
Пас отдал
А. Луна
49'
ГОЛ! 3:1!
Э. Барди
Пас отдал
Х. Кампанья
46'
38'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Л. Суарес
Желтая карточка
Э. Боатенг
37'
ГОЛ! 2:0!
Э. Боатенг
Пас отдал
С. Лукич
30'
Желтая карточка
Э. Барди
22'
20'
Желтая карточка
Т. Вермален
ГОЛ! 1:0!
Э. Боатенг
Пас отдал
Х. Луис Моралес
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Ойер
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
16
Саша Лукич
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
22
Йерри Мина
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
18
Жорди Альба
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Леванте
25
Иван Вильяр
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
18
Паулиньо
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
4-2-1-3
13
Ойер
13
Луна
44
Пьер
21
Поштиго
23
Коке
16
Лукич
20
Кампанья
10
Барди
25
Моралес
9
Марти
9
Боатенг
4-3-2-1
1
тер Стеген
27
Семеду
4
Вермален
18
Альба
22
Мина
11
Ракитич
5
Бускетс
8
Иньеста
10
Дембеле
11
Коутиньо
9
Суарес
Остались в запасе
Леванте
Барселона
25
Иван Вильяр
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
18
Паулиньо
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
18
Паулиньо
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Леванте - Барселона
6
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
6
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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