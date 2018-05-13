Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кротоне - Лацио
Кротоне - Лацио: обзор матча 13 мая 2018
Кротоне
13.05.2018, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 37 тур
2 : 2
Завершен
Лацио
29'
Сими
61'
Ф. Чеккерини
17'
С. Лулич (П)
84'
С. Милинкович-Савич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кротоне - Лацио
84'
ГОЛ! 2:2!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
С. де Врей
69'
Желтая карточка
Нани
ГОЛ! 2:1!
Ф. Чеккерини
Пас отдал
А. Барберис
61'
Желтая карточка
А. Налини
36'
ГОЛ! 1:1!
Сими
Пас отдал
Б. Мартелла
29'
22'
Желтая карточка
А. Мургиа
20'
Желтая карточка
Ш. Раду
17'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Лулич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
7
Маркус Роден
ЦП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
9
Сими
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Лацио
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Лукас Лейва
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Кротоне
12
Марко Феста
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
22
Мариано Иско
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
32
Марко Тумминелло
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
25
Иван Варгич
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
17
Нани
ЛВ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
4-4-2
21
Кордас
31
Сампиризи
11
Чеккерини
19
Капуано
19
Фараони
7
Роден
51
Барберис
87
Мартелла
45
Мандрагора
7
Налини
9
Сими
4-3-1-1
11
Мургиа
6
де Врей
8
Баста
13
Уоллес
26
Раду
6
Лейва
20
Милинкович-Савич
19
Лулич
7
Андерсон
10
Кайседо
Остались в запасе
Кротоне
Лацио
12
Марко Феста
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
22
Мариано Иско
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
32
Марко Тумминелло
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
22
Гуидо Гуерриери
ВР
25
Иван Варгич
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
17
Нани
ЛВ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
12
Марко Феста
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
22
Мариано Иско
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
32
Марко Тумминелло
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Остались в запасе
22
Гуидо Гуерриери
ВР
25
Иван Варгич
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
17
Нани
ЛВ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Кротоне - Лацио
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Стадион:
Эцио Шида
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Кротоне
Лацио
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:42
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Фанаты «Кротоне» избили игроков, когда те с семьями отдыхали на пляже
2024.04.10 18:34
1
«Милан» выкупил Мессьяса за 4,5 миллиона. Он дебютировал в Серии А в 29 лет
2022.07.07 19:30
39-летний Бруну Алвеш спустя 3 недели покинет «Фамаликан» и перейдет в «Кротоне»
2021.07.27 18:49
Экс-защитник «Уфы» Неделчару перешел из АЕКа в «Кротоне»
2021.07.17 11:14
«Интер» объявил о переходе 38-летнего вратаря Кордаса. Он пропустил 91 гол в прошлом сезоне
2021.06.25 17:20
2
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:42
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+