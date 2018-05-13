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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Ди Си Юнайтед
Реал Солт-Лейк - Ди Си Юнайтед: обзор матча 13 мая 2018
Реал Солт-Лейк
13.05.2018, воскресенье, 04:00
США. МЛС, Общий этап
3 : 2
Завершен
Ди Си Юнайтед
26'
А. Русняк
83'
С. Бирнбаум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Солт-Лейк - Ди Си Юнайтед
90'
+2
Желтая карточка
Н. ДеЛеон
83'
ГОЛ! 1:1!
С. Бирнбаум
ГОЛ! 1:0!
А. Русняк
26'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Ник Римандо
ВР
15
Жустен Глад
ЦЗ
5
Кайл Беккерман
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
8
Жоао Плата
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Ди Си Юнайтед
12
Стив Кларк
ВР
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
13
Фредерик Бриллант
ЦЗ
10
Золтан Штибер
ЦП
32
Лусиано Акоста
ЦП
14
Ник ДеЛеон
ЦП
Главный тренер
Трой Лесесне
Реал Солт-Лейк
20
Тэйлор Пи
ЦЗ
3
Адам Хэнли
ЦЗ
8
Санни
ЦП
Ди Си Юнайтед
1
Давид Устед
ВР
6
Кофи Опаре
ЦЗ
91
Оньель Фишер
ЦЗ
1-2-1
18
Римандо
15
Глад
5
Беккерман
11
Русняк
8
Плата
2-3
12
Кларк
15
Бирнбаум
13
Бриллант
10
Штибер
32
Акоста
14
ДеЛеон
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Ди Си Юнайтед
20
Тэйлор Пи
ЦЗ
3
Адам Хэнли
ЦЗ
8
Санни
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
1
Давид Устед
ВР
6
Кофи Опаре
ЦЗ
91
Оньель Фишер
ЦЗ
Главный тренер
Трой Лесесне
Остались в запасе
20
Тэйлор Пи
ЦЗ
3
Адам Хэнли
ЦЗ
8
Санни
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Устед
ВР
6
Кофи Опаре
ЦЗ
91
Оньель Фишер
ЦЗ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Трой Лесесне
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Ди Си Юнайтед
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
- : -
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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