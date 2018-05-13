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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Малага
Эспаньол - Малага: обзор матча 13 мая 2018
Эспаньол
13.05.2018, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 37 тур
4 : 1
Завершен
Малага
8'
Ж. Морено
27'
С. Гарсия
30'
Л. Баптистао
79'
П. Пьятти (П)
39'
А. Гонсалес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Малага
ГОЛ с пенальти! 4:1!
П. Пьятти
79'
73'
Желтая карточка
Р. Росалес
39'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Гонсалес
ГОЛ! 3:0!
Л. Баптистао
Пас отдал
С. Гарсия
30'
ГОЛ! 2:0!
С. Гарсия
Пас отдал
Л. Баптистао
27'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Морено
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Малага
1
Андрес Прието
ВР
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
Малага
13
Роберто
ВР
25
Мехди Ласен
ЦП
20
Кеко
ЦП
17
Борха
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
1-1-3-1-3
13
Лопес
5
Налдо
5
Лопес
21
Лопес
15
Санчес
10
Дардер
21
Мелендо
7
Морено
12
Баптистао
9
Гарсия
3-2-4
1
Прието
23
Эрнандес
16
Гонсалес
16
Росалес
8
Гонсалес
16
Итурра
17
Лестьенн
90
Саксесс
4
Ролан
21
Эн-Несири
Остались в запасе
Эспаньол
Малага
21
Марк Рока
ОП
13
Пау Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Эдер Сарабия
13
Роберто
ВР
25
Мехди Ласен
ЦП
20
Кеко
ЦП
17
Борха
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Остались в запасе
21
Марк Рока
ОП
13
Пау Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
25
Мехди Ласен
ЦП
20
Кеко
ЦП
17
Борха
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Статистика матча Эспаньол - Малага
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
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