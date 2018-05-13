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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Хаддерсфилд Таун - Арсенал
Хаддерсфилд Таун - Арсенал: обзор матча 13 мая 2018
Хаддерсфилд Таун
13.05.2018, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
38'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Арсенал
Желтая карточка
Занка
90'
+4
38'
ГОЛ! 0:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
А. Рэмзи
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Арсенал
1
Мэтт Мейси
ВР
18
Начо Монреаль
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
3-2-4-1
1
Лоссль
26
Шиндлер
25
Занка
94
Хадергьонай
5
Конголо
15
Лев
10
Инс
6
Хогг
13
Муй
10
Притчард
9
Мунье
4-1-2-1-2
1
Оспина
2
Бельерин
6
Холдинг
13
Мустафи
23
Колашинац
34
Джака
22
Мхитарян
21
Рэмзи
17
Ивоби
91
Ляказетт
7
Обамеянг
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Арсенал
2
Том Смит
ПЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
1
Мэтт Мейси
ВР
18
Начо Монреаль
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
2
Том Смит
ПЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Остались в запасе
1
Мэтт Мейси
ВР
18
Начо Монреаль
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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