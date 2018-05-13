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Саутгемптон - Манчестер Сити
Саутгемптон - Манчестер Сити: обзор матча 13 мая 2018
Саутгемптон
13.05.2018, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Сити
90+4'
Г. Жезус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Манчестер Сити
90'
+5
Желтая карточка
Г. Жезус
90'
+4
ГОЛ! 0:1!
Г. Жезус
Желтая карточка
П. Хейбьерг
90'
+1
Желтая карточка
С. Соареш
90'
+1
Желтая карточка
Д. Уорд-Проус
71'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
27
Натан Редмонд
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
3-2-3-1-1
29
МакКарти
5
Стивенс
4
Йошида
29
Худт
5
Бертранд
21
Соареш
27
Редмонд
21
Ромеу
23
Хейбьерг
10
Тадич
32
Остин
3-3-3-1
1
Браво
13
Данило
6
Стоунз
14
Ляпорт
5
Фернандиньо
18
Делф
20
Гюндоган
10
Сане
20
Силва
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
Остались в запасе
Саутгемптон
Манчестер Сити
11
Джошуа Симс
ПВ
26
Жереми Пье
ПЗ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
47
Фил Фоден
ЛВ
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
11
Джошуа Симс
ПВ
26
Жереми Пье
ПЗ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Саутгемптон - Манчестер Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
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