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Кристал Пэлас - Вест Бромвич
Кристал Пэлас - Вест Бромвич: обзор матча 13 мая 2018
Кристал Пэлас
13.05.2018, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
2 : 0
Завершен
Вест Бромвич
70'
В. Заа
78'
П. ван Анхолт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Вест Бромвич
81'
Желтая карточка
К. Гиббс
ГОЛ! 2:0!
П. ван Анхолт
Пас отдал
Э. Таунсенд
78'
ГОЛ! 1:0!
В. Заа
Пас отдал
П. ван Анхолт
70'
Желтая карточка
Д. МакАртур
68'
56'
Желтая карточка
К. Доусон
Желтая карточка
Д. Томкинс
48'
45'
+2
Желтая карточка
К. Брант
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
3
Киран Гиббс
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
11
Крис Брант
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
44
Хайро Ридевальд
ОП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
4-4-2
13
Хеннесси
15
ван Анхолт
5
Томкинс
12
Сахо
29
Ван-Биссака
20
Лофтус-Чик
11
МакАртур
29
Кабай
19
Миливойевич
10
Заа
25
Таунсенд
4-2-2-2
12
Фостер
12
Ньом
26
Хегази
15
Доусон
3
Гиббс
8
Ливермор
20
Крыховяк
11
Брант
16
МакКлин
23
Рондон
16
Родригес
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Вест Бромвич
1
Хулиан Сперони
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
44
Хайро Ридевальд
ОП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
44
Хайро Ридевальд
ОП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Статистика матча Кристал Пэлас - Вест Бромвич
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
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