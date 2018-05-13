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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Верес
Шахтер - Верес: обзор матча 13 мая 2018
Шахтер
13.05.2018, воскресенье, 19:30
Украина. Плей-офф, группа A, 31 тур
1 : 0
Завершен
Верес
5'
Марлос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Верес
Желтая карточка
С. Кривцов
43'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Марлос
5'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Марлос
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Верес
30
Сергей Симинин
ЦЗ
8
Павел Мягков
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
9
Денис Кожанов
ЦП
7
Станислав Кулиш
ЦП
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Шахтер
1
Олег Кудрик
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
21
Виктор Коваленко
АП
31
Дентиньо
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
Верес
6
Никита Каменюка
ЦП
4-1-1-2
30
Пятов
31
Исмаили
27
Кривцов
44
Ракицкий
91
Бутко
27
Степаненко
10
Марлос
14
Феррейра
11
Тайсон
3-2
30
Симинин
8
Мягков
3
Адамюк
9
Кожанов
7
Кулиш
Остались в запасе
Шахтер
Верес
7
Иван Петряк
ЛВ
31
Дентиньо
ЦФ
1
Олег Кудрик
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
6
Никита Каменюка
ЦП
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
7
Иван Петряк
ЛВ
31
Дентиньо
ЦФ
1
Олег Кудрик
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
Остались в запасе
6
Никита Каменюка
ЦП
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Шахтер - Верес
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
- : -
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Верес
0 : 3
09.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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