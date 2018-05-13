Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Кьево
Болонья - Кьево: обзор матча 13 мая 2018
Болонья
13.05.2018, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 37 тур
1 : 2
Завершен
Кьево
12'
С. Верди (П)
48'
Э. Джаккерини
60'
Р. Инглесе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Кьево
63'
Желтая карточка
Н. Ригони
60'
ГОЛ! 1:2!
Р. Инглесе
Пас отдал
М. Гобби
48'
Желтая карточка
Э. Джаккерини
48'
ГОЛ! 1:1!
Э. Джаккерини
Пас отдал
Л. Кастро
Желтая карточка
Ф. Хеландер
22'
17'
Желтая карточка
Д. Дайнелли
12'
Желтая карточка
П. Хетемай
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Верди
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
90
Симоне Верди
АП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
33
Шейк Кейта
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
6
Адам Надь
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
Кьево
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
4-1-2-1-2
83
Миранте
25
Масина
87
Де Майо
22
Хеландер
15
Мбайе
5
Пульгар
15
Поли
21
Джемаили
90
Верди
8
Паласио
21
Дестро
4-1-4-1
70
Соррентино
23
Депаоли
4
Томович
3
Дайнелли
18
Гобби
69
Ригони
19
Кастро
23
Бирса
56
Хетемай
15
Джаккерини
45
Инглесе
Остались в запасе
Болонья
Кьево
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
33
Шейк Кейта
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
6
Адам Надь
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
33
Шейк Кейта
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
6
Адам Надь
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
Остались в запасе
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Болонья - Кьево
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
Новости команд
Все
Болонья
Кьево
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Болонья» – «Монца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Болоньи» и «Монцы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Милан» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Болонья» – «Монца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Болоньи» и «Монцы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Милан» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
«Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года
2021.08.22 16:45
5
«Кьево» лишен профессионального статуса. Клубу 92 года
2021.07.27 07:32
2
Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока
2020.12.23 13:53
4
Определились участники плей-офф за выход в Серию А
2020.08.01 09:35
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+