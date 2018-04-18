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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Сассуоло
Верона - Сассуоло: обзор матча 18 апреля 2018
Верона
18.04.2018, среда, 21:45
Италия. Серия А, 33 тур
0 : 1
Завершен
Сассуоло
38'
М. Лемос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Сассуоло
75'
Желтая карточка
Ф. Пелузо
71'
Желтая карточка
А. Дункан
Желтая карточка
Я. Вукович
69'
61'
Желтая карточка
Л. Маццителли
38'
ГОЛ! 0:1!
М. Лемос
Желтая карточка
А. Феррари
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
12
Николас
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
26
Ягош Вукович
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
49
Ромуло
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
21
Маттео Политано
ПВ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Верона
40
Фердинандо Коппола
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
10
Марсель Бюхель
ЦП
4
Симон Ланер
ЦП
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Сассуоло
70
Леонардо Марсон
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
77
Николас Пьерини
ЛВ
8
Давиде Бьондини
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
3-3-3
12
Николас
25
Феррари
26
Вукович
18
Супрайен
10
Валоти
49
Ромуло
4
Сукулини
7
Черчи
10
Верде
93
Фарес
4-3-2
47
Консильи
17
Адьяпонг
15
Ачерби
13
Пелузо
3
Лемос
32
Дункан
4
Маньянелли
36
Маццителли
21
Политано
94
Берарди
Остались в запасе
Верона
Сассуоло
29
Любомир Тупта
ЛВ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
40
Фердинандо Коппола
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
10
Марсель Бюхель
ЦП
4
Симон Ланер
ЦП
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
32
Антонио Рагуса
ЛВ
77
Николас Пьерини
ЛВ
70
Леонардо Марсон
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
29
Любомир Тупта
ЛВ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
40
Фердинандо Коппола
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
10
Марсель Бюхель
ЦП
4
Симон Ланер
ЦП
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Остались в запасе
32
Антонио Рагуса
ЛВ
77
Николас Пьерини
ЛВ
70
Леонардо Марсон
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Верона - Сассуоло
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
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