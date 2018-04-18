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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Кьево
СПАЛ - Кьево: обзор матча 18 апреля 2018
СПАЛ
18.04.2018, среда, 21:45
Италия. Серия А, 33 тур
0 : 0
Завершен
Кьево
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Кьево
62'
Желтая карточка
А. Гамберини
Желтая карточка
Ф. Викари
15'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
1
Алекс Мерет
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
69
Никола Ригони
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Кьево
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
3-2-3-2
1
Мерет
15
Сионек
34
Викари
27
Фелипе
29
Лаццари
14
Матиелло
33
Грасси
43
Вивиани
27
Куртич
7
Антенуччи
9
Палоски
3-2-2-2
70
Соррентино
23
Депаоли
4
Томович
5
Гамберини
16
Радованович
69
Ригони
56
Хетемай
15
Джаккерини
45
Инглесе
20
Пуччарелли
Остались в запасе
СПАЛ
Кьево
1
Альфред Гомис
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
1
Альфред Гомис
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Остались в запасе
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча СПАЛ - Кьево
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
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