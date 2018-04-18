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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Андерлехт
Стандард - Андерлехт: обзор матча 18 апреля 2018
Стандард
18.04.2018, среда, 21:30
Бельгия. Плей-офф, 4 тур
2 : 1
Завершен
Андерлехт
60'
М. Карсела-Гонсалес
40'
А. Требель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Андерлехт
Желтая карточка
В. Лучкевич
90'
+5
85'
Желтая карточка
К. Сайеф
ГОЛ! 1:1!
М. Карсела-Гонсалес
Пас отдал
Э. Жуниор
60'
40'
ГОЛ! 0:1!
А. Требель
Желтая карточка
Г. Кутрумпис
37'
26'
Желтая карточка
А. Требель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
13
Гильермо Очоа
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
4
Георгиос Кутрумпис
ЦЗ
8
Эдмилсон Жуниор
ЛВ
19
Константинос Лайфис
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Андерлехт
26
Матс Селс
ВР
37
Иван Обрадович
ЦЗ
16
Питер Геркенс
ЦП
16
Кеннет Сайеф
ЦП
16
Адриан Требель
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Стандард
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
Андерлехт
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
17
Массимо Бруно
ПВ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
3-4-1-1
13
Очоа
39
Каванда
19
Фай
4
Кутрумпис
19
Лайфис
16
Карсела-Гонсалес
18
Марин
59
Цимирот
8
Жуниор
9
Чоп
1-5-1
26
Селс
37
Обрадович
16
Геркенс
16
Требель
24
Кумс
18
Дендокер
16
Сайеф
91
Теодорчик
Остались в запасе
Стандард
Андерлехт
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
Главный тренер
Венсан Эуврар
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
17
Массимо Бруно
ПВ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Остались в запасе
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
Остались в запасе
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
17
Массимо Бруно
ПВ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Статистика матча Стандард - Андерлехт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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