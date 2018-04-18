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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Витесс
АЗ Алкмаар - Витесс: обзор матча 18 апреля 2018
АЗ Алкмаар
18.04.2018, среда, 19:30
Голландия. Эредивизие, 32 тур
4 : 3
Завершен
Витесс
7'
В. Вегхорст
12'
А. Джаханбакш
45+1'
А. Джаханбакш
53'
А. Джаханбакш
22'
Б. Линссен
40'
Т. Матавж
66'
М. Маунт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Витесс
66'
ГОЛ! 4:3!
М. Маунт
ГОЛ! 4:2!
А. Джаханбакш
53'
ГОЛ! 3:2!
А. Джаханбакш
Пас отдал
В. Вегхорст
45'
+1
40'
ГОЛ! 2:2!
Т. Матавж
Пас отдал
М. Маунт
22'
ГОЛ! 2:1!
Б. Линссен
Пас отдал
Р. Беренс
ГОЛ! 2:0!
А. Джаханбакш
12'
ГОЛ! 1:0!
В. Вегхорст
Пас отдал
А. Джаханбакш
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
4
Гурам Кашия
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
17
Тхулани Сереро
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
25
Наварон Фор
АП
7
Мэйсон Маунт
АП
9
Тим Матавж
ЦФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
АЗ Алкмаар
16
Джино Коутиньо
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
3
Ренс ван Эйден
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Арнольд Кройсвек
ЦЗ
43
Лассана Файе
ЦЗ
4
Майкел ван дер Верфф
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
8
Али Мухтар
ОП
10
Томас Брунс
ЦП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
2-2-2-1
40
Бизот
16
ван Рейн
4
Хацидиакос
20
Сентьенс
18
Мидтсьё
20
Тил
11
Джаханбакш
9
Вегхорст
4-2-2-2
1
Хувен
15
Караваев
3
Миазга
28
Бюттнер
4
Кашия
17
Сереро
7
Беренс
25
Фор
7
Маунт
30
Линссен
9
Матавж
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Витесс
8
Йорис ван Овереем
ОП
16
Джино Коутиньо
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
3
Ренс ван Эйден
ЦЗ
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
Главный тренер
Мартен Мартенс
25
Фанкати Дабо
ПЗ
8
Али Мухтар
ОП
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Арнольд Кройсвек
ЦЗ
43
Лассана Файе
ЦЗ
4
Майкел ван дер Верфф
ЦЗ
10
Томас Брунс
ЦП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Остались в запасе
8
Йорис ван Овереем
ОП
16
Джино Коутиньо
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
3
Ренс ван Эйден
ЦЗ
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
Остались в запасе
25
Фанкати Дабо
ПЗ
8
Али Мухтар
ОП
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Арнольд Кройсвек
ЦЗ
43
Лассана Файе
ЦЗ
4
Майкел ван дер Верфф
ЦЗ
10
Томас Брунс
ЦП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Статистика матча АЗ Алкмаар - Витесс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
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