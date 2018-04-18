Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кротоне - Ювентус
Кротоне - Ювентус: обзор матча 18 апреля 2018
Кротоне
18.04.2018, среда, 21:45
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 1
Завершен
Ювентус
65'
Сими
17'
А. Сандро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кротоне - Ювентус
84'
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
73'
Желтая карточка
М. Бенатиа
ГОЛ! 1:1!
Сими
Пас отдал
М. Тротта
65'
Желтая карточка
Р. Мандрагора
36'
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Сандро
Пас отдал
Д. Коста
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
7
Маркус Роден
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Стефано Стураро
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Кротоне
12
Марко Феста
ВР
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
22
Мариано Иско
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
7
Андреа Налини
ЦФ
32
Марко Тумминелло
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
28
Сами Хедира
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
3-4-2
21
Кордас
19
Капуано
11
Чеккерини
19
Фараони
7
Роден
45
Мандрагора
51
Барберис
87
Мартелла
9
Сими
8
Стоян
4-3-1-2
13
Щесны
24
Ругани
4
Бенатиа
2
Лихтштайнер
26
Сандро
27
Стураро
8
Матюиди
10
Маркизио
11
Коста
21
Дибала
9
Игуаин
Остались в запасе
Кротоне
Ювентус
12
Марко Феста
ВР
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
22
Мариано Иско
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
7
Андреа Налини
ЦФ
32
Марко Тумминелло
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
7
Хуан Куадрадо
ПП
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
28
Сами Хедира
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
12
Марко Феста
ВР
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
22
Мариано Иско
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
7
Андреа Налини
ЦФ
32
Марко Тумминелло
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
28
Сами Хедира
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
Главный тренер
Серсе Косми
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Кротоне - Ювентус
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Эцио Шида
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
Новости команд
Все
Кротоне
Ювентус
Конте готов вернуться в «Ювентус»: «Рано или поздно этот круг замкнется»
Вчера, 08:55
1
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
17 ноября
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
16 ноября
1
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Фанаты «Кротоне» избили игроков, когда те с семьями отдыхали на пляже
2024.04.10 18:34
1
«Милан» выкупил Мессьяса за 4,5 миллиона. Он дебютировал в Серии А в 29 лет
2022.07.07 19:30
39-летний Бруну Алвеш спустя 3 недели покинет «Фамаликан» и перейдет в «Кротоне»
2021.07.27 18:49
Экс-защитник «Уфы» Неделчару перешел из АЕКа в «Кротоне»
2021.07.17 11:14
«Интер» объявил о переходе 38-летнего вратаря Кордаса. Он пропустил 91 гол в прошлом сезоне
2021.06.25 17:20
2
Конте готов вернуться в «Ювентус»: «Рано или поздно этот круг замкнется»
Вчера, 08:55
1
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
17 ноября
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
16 ноября
1
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+