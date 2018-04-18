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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Грассхоппер
Базель - Грассхоппер: обзор матча 18 апреля 2018
Базель
18.04.2018, среда, 21:00
Швейцария. Суперлига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Грассхоппер
74'
М. Эльюнусси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Грассхоппер
ГОЛ! 1:0!
М. Эльюнусси
Пас отдал
М. Сухи
74'
Желтая карточка
К. Буа
57'
Желтая карточка
В. Штокер
43'
28'
Желтая карточка
Э. Бергстрем
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
31
Томаш Вацлик
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
20
Фабиан Фрай
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
Главный тренер
Славиша Йоканович
Грассхоппер
13
Хайнц Линднер
ВР
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
7
Марко Джуричин
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Грассхоппер
1
Вашо Вашич
ВР
9
Жеффрен
ЦП
4-4-1
31
Вацлик
17
Сухи
15
Риверос
15
Айети
5
Ланг
20
Фрай
14
Штокер
33
Буа
20
Ди
10
Эльюнусси
3-1-1
13
Линднер
5
Райнер
31
Бергстрем
5
Сейнсбери
7
Джуричин
19
Кодро
Остались в запасе
Базель
Грассхоппер
13
Мирко Сальви
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
1
Вашо Вашич
ВР
9
Жеффрен
ЦП
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Остались в запасе
1
Вашо Вашич
ВР
9
Жеффрен
ЦП
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Базель - Грассхоппер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
- : -
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
5 : 1
19.09.2026
Грассхоппер
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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