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Борнмут - Манчестер Юнайтед
Борнмут - Манчестер Юнайтед: обзор матча 18 апреля 2018
Борнмут
18.04.2018, среда, 21:45
Англия. Премьер-лига, 35 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
28'
К. Смоллинг
70'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Манчестер Юнайтед
70'
ГОЛ! 0:2!
Р. Лукаку
Пас отдал
П. Погба
Желтая карточка
Э. Сурман
68'
Желтая карточка
С. Кук
62'
61'
Желтая карточка
К. Смоллинг
Желтая карточка
Л. Кук
49'
28'
ГОЛ! 0:1!
К. Смоллинг
Пас отдал
Д. Лингард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
16
Эндрю Сурман
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Поль Погба
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
32
Дэн Гослинг
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Манчестер Юнайтед
2
Жоэл Перейра
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
18
Неманья Матич
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
4-2-1-3
31
Бегович
21
Дэниелс
27
Кук
2
Фрэнсис
15
Аке
16
Сурман
10
Кук
10
Фрейзер
13
Уилсон
33
Айб
7
Кинг
4-3-2-1
43
Де Хеа
36
Дармиан
4
Джонс
6
Смоллинг
23
Шоу
8
Погба
21
Эррера
25
Феллайни
77
Лингард
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
Остались в запасе
Борнмут
Манчестер Юнайтед
1
Артур Боруц
ВР
32
Дэн Гослинг
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
2
Жоэл Перейра
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
18
Неманья Матич
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
32
Дэн Гослинг
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Остались в запасе
2
Жоэл Перейра
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
18
Неманья Матич
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Борнмут - Манчестер Юнайтед
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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