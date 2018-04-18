Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Ахмат
Локомотив - Ахмат: обзор матча 18 апреля 2018
Локомотив
18.04.2018, среда, 19:30
Россия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Ахмат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Ахмат
Желтая карточка
С. Кверквелия
90'
+4
90'
+1
Замена
Исмаэл
️️️️
Б. Бериша
Желтая карточка
Д. Тарасов
89'
85'
Замена
З. Плиев
️️️️
М. Митришев
72'
Замена
Б. Балай
️️️️
О. Роши
71'
Желтая карточка
О. Иванов
Замена
Эдер
️️️️
А. Коломейцев
68'
Желтая карточка
А. Коломейцев
58'
Замена
М. Фернандеш
️️️️
Ари
46'
8'
Желтая карточка
А. Швец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
0
Антон Швец
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
24
Эдер
ЦФ
Ахмат
13
Александр Шепляков
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
95
Аюб Бацуев
ОП
11
Исмаэл
ЦП
12
Раванелли
АП
10
Адлан Кацаев
ПП
8
Лео Жаба
ПВ
10
Идрис Умаев
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Гилерме
84
Лысов
14
Чорлука
4
Кверквелия
20
Игнатьев
23
Тарасов
18
Коломейцев
59
Миранчук
21
Миранчук
39
Ари
8
Фарфан
3-2-3-2
1
Городов
5
Мохаммади
2
Родолфо
13
Семенов
40
Уциев
4
Анхель
0
Швец
21
Роши
19
Иванов
95
Митришев
7
Бериша
39
Ари
99
Фернандеш
99
Фернандеш
39
Ари
18
Коломейцев
24
Эдер
24
Эдер
18
Коломейцев
95
Митришев
3
Плиев
3
Плиев
95
Митришев
7
Бериша
11
Исмаэл
11
Исмаэл
7
Бериша
21
Роши
9
Балай
9
Балай
21
Роши
Остались в запасе
Локомотив
Ахмат
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
77
Аршак Корян
ПВ
Главный тренер
Юрий Семин
10
Идрис Умаев
ЦФ
8
Лео Жаба
ПВ
12
Раванелли
АП
13
Александр Шепляков
ВР
13
Роланд Гиголаев
ЛП
95
Аюб Бацуев
ОП
10
Адлан Кацаев
ПП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Остались в запасе
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
77
Аршак Корян
ПВ
Остались в запасе
10
Идрис Умаев
ЦФ
8
Лео Жаба
ПВ
12
Раванелли
АП
13
Александр Шепляков
ВР
13
Роланд Гиголаев
ЛП
95
Аюб Бацуев
ОП
10
Адлан Кацаев
ПП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Статистика матча Локомотив - Ахмат
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Локомотив
Ахмат
Суд взыскал с Джикии задолженность по коммуналке
13:21
4
ЦСКА – «Ахмат» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 21 ноября 2026
12:54
Расписание 15-го тура РПЛ 2026/27
12:43
РПЛ: шансы ЦСКА и «Ахмата» на победу в матче 15-го тура
09:26
Ташуев сомневается в новом тренере «Локомотива»: «Как пальцем в небо»
09:23
1
Суд взыскал с Джикии задолженность по коммуналке
13:21
4
Расписание 15-го тура РПЛ 2026/27
12:43
Ташуев сомневается в новом тренере «Локомотива»: «Как пальцем в небо»
09:23
1
Генич одним словом описал назначение Овчинникова в «Локомотив»
01:10
Радимов прокомментировал назначение Овчинникова в «Локомотив»
Вчера, 23:11
1
ЦСКА – «Ахмат» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 21 ноября 2026
12:54
Расписание 15-го тура РПЛ 2026/27
12:43
РПЛ: шансы ЦСКА и «Ахмата» на победу в матче 15-го тура
09:26
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
Вчера, 17:45
Гусев объяснил, за счет чего «Ахмат» может добиться результата в матче с ЦСКА
Вчера, 14:59
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+