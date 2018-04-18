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Расписание матчей
Германия. Кубок
Шальке-04 - Айнтрахт
Шальке-04 - Айнтрахт: обзор матча 18 апреля 2018
Шальке-04
18.04.2018, среда, 21:45
Германия. Кубок, 1/2 финала
0 : 1
Завершен
Айнтрахт
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шальке-04 - Айнтрахт
81'
Красная карточка
Ж. Фернандес
70'
Желтая карточка
О. Маскарель
Желтая карточка
А. Арит
45'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
27
Налдо
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
77
Амин Арит
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
10
Марко Фабиан
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
22
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Макс Майер
АП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Айнтрахт
37
Ян Циммерманн
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
8
Мият Гачинович
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
2-1-3-2-2
1
Ферманн
27
Налдо
6
Керер
21
Стамбули
18
Шепф
27
Горецка
6
Бенталеб
77
Арит
20
Калиджиури
7
Пьяца
9
Бургшталлер
3-3-2-1
1
Градецки
20
Хасебе
19
Абрахам
23
Русс
27
Вольф
8
Маскарель
15
Виллемс
10
Фабиан
18
Де Гузман
27
Боатенг
Остались в запасе
Шальке-04
Айнтрахт
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
22
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Макс Майер
АП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
37
Ян Циммерманн
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
8
Мият Гачинович
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
22
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Макс Майер
АП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Остались в запасе
37
Ян Циммерманн
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
8
Мият Гачинович
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Шальке-04 - Айнтрахт
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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