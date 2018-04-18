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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Беневенто - Аталанта
Беневенто - Аталанта: обзор матча 18 апреля 2018
Беневенто
18.04.2018, среда, 19:00
Италия. Серия А, 33 тур
0 : 3
Завершен
Аталанта
21'
Р. Фройлер
67'
А. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беневенто - Аталанта
67'
ГОЛ! 0:2!
А. Гомес
Пас отдал
Р. Фройлер
Желтая карточка
А. Тошка
64'
39'
Желтая карточка
Д. Манчини
31'
Желтая карточка
А. Петанья
21'
ГОЛ! 0:1!
Р. Фройлер
Пас отдал
Б. Кристанте
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беневенто
1
Кристиан Пуджиони
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Беневенто
91
Альберто Бриноли
ВР
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
3
Бакари Санья
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
9
Массимо Кода
ЦФ
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
4-3-1
1
Пуджиони
6
Джимсити
14
Тошка
5
Венути
6
Биллонг
14
Париджини
25
Ломбарди
10
Виола
14
Диабате
3-3-2-2
1
Бериша
5
Масиелло
23
Кальдара
26
Манчини
33
Хатебур
15
де Рон
8
Госенс
4
Кристанте
8
Фройлер
37
Петанья
10
Гомес
Остались в запасе
Беневенто
Аталанта
91
Альберто Бриноли
ВР
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
3
Бакари Санья
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
9
Массимо Кода
ЦФ
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
91
Альберто Бриноли
ВР
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
3
Бакари Санья
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
9
Массимо Кода
ЦФ
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Беневенто - Аталанта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 7 тур
Беневенто
2 : 2
17.10.2026
Виченца
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
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