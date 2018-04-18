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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Болонья
Сампдория - Болонья: обзор матча 18 апреля 2018
Сампдория
18.04.2018, среда, 21:45
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 0
Завершен
Болонья
90+3'
Д. Сапата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Болонья
ГОЛ! 1:0!
Д. Сапата
90'
+3
84'
Желтая карточка
Л. Крисетиг
80'
Желтая карточка
Р. Паласио
Желтая карточка
М. Сильвестре
55'
39'
Желтая карточка
А. Масина
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
26
Деннис Прат
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
21
Блерим Джемаили
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
90
Симоне Верди
АП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Сампдория
22
Андреа Тоццо
ВР
27
Вид Белец
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
13
Фабрицио Бриньяни
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
33
Шейк Кейта
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
4-1-2-3
2
Вивиано
26
Сильвестре
18
Берешиньски
23
Стринич
67
Феррари
34
Торрейра
26
Прат
17
Линетти
10
Капрари
27
Квальярелла
9
Ковнацки
4-3-2
83
Миранте
22
Хеландер
6
Романьоли
21
Гонсалес
25
Масина
21
Джемаили
6
Надь
12
Крисетиг
90
Верди
29
Ди Франческо
Остались в запасе
Сампдория
Болонья
7
Джакопо Сала
ЦП
22
Андреа Тоццо
ВР
27
Вид Белец
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Валерио Верре
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
1
Федерико Равалья
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
13
Фабрицио Бриньяни
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
33
Шейк Кейта
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
22
Андреа Тоццо
ВР
27
Вид Белец
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Валерио Верре
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
13
Фабрицио Бриньяни
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
33
Шейк Кейта
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Сампдория - Болонья
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
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