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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Атлетик
Реал - Атлетик: обзор матча 18 апреля 2018
Реал
18.04.2018, среда, 22:30
Испания. Примера, 33 тур
1 : 1
Завершен
Атлетик
87'
К. Роналду
14'
И. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Атлетик
Желтая карточка
Д. Карвахаль
90'
+3
89'
Желтая карточка
М. Сан Хосе
ГОЛ! 1:1!
К. Роналду
Пас отдал
Л. Модрич
87'
84'
Желтая карточка
О. де Маркос
61'
Желтая карточка
А. Итурраспе
Желтая карточка
Л. Васкес
45'
39'
Желтая карточка
И. Уильямс
14'
ГОЛ! 0:1!
И. Уильямс
Пас отдал
И. Кордоба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Атлетик
13
Кепа
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Реал
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
18
Гарет Бэйл
ЦП
22
Иско
АП
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
4-2-2-2
1
Навас
12
Марсело
19
Варан
93
Рамос
14
Карвахаль
14
Модрич
8
Кроос
10
Асенсио
17
Васкес
7
Роналду
9
Бензема
3-2-1-1-2
13
Кепа
14
Нуньес
12
Сан Хосе
26
Мартинес
18
де Маркос
18
Баленсиага
8
Итурраспе
14
Кордоба
9
Уильямс
14
Гарсия
Остались в запасе
Реал
Атлетик
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
18
Гарет Бэйл
ЦП
22
Иско
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Яго Эррерин
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
18
Гарет Бэйл
ЦП
22
Иско
АП
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Реал - Атлетик
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
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