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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Эйбар
Эспаньол - Эйбар: обзор матча 18 апреля 2018
Эспаньол
18.04.2018, среда, 20:30
Испания. Примера, 33 тур
0 : 1
Завершен
Эйбар
32'
Д. Ломбан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Эйбар
90'
+4
Желтая карточка
П. Диоп
57'
Желтая карточка
А. Капа
Желтая карточка
В. Санчес
56'
Желтая карточка
Х. Лопес
51'
Желтая карточка
М. Эрмосо
33'
32'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ломбан
Пас отдал
П. Леон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Эспаньол
22
Марк Наварро
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
19
Кике
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
2-1-4-1-2
13
Лопес
24
Мартин
22
Эрмосо
5
Лопес
4
Санчес
10
Дардер
21
Лопес
15
Санчес
10
Пьятти
7
Морено
12
Баптистао
3-2-3-2
13
Дмитрович
2
Капа
15
Оливейра
18
Ломбан
7
Пенья
3
Анхель
8
Эскаланте
19
Хордан
14
Дани Гарсия
14
Леон
14
Альехо
Остались в запасе
Эспаньол
Эйбар
21
Оскар Мелендо
ПВ
22
Марк Наварро
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
19
Кике
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Остались в запасе
21
Оскар Мелендо
ПВ
22
Марк Наварро
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
19
Кике
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Статистика матча Эспаньол - Эйбар
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
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