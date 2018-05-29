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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика - Уэльс
Мексика - Уэльс: обзор матча 29 мая 2018
Мексика
29.05.2018, вторник, 04:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Уэльс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Мексика - Уэльс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
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Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
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Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Стадион:
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