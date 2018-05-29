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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Армения - Мальта
Армения - Мальта: обзор матча 29 мая 2018
Армения
29.05.2018, вторник, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Мальта
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Армения - Мальта
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Информация о матче
Стадион:
Республиканский
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