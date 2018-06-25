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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Торонто
Нью-Йорк Сити - Торонто: обзор матча 25 июня 2018
Нью-Йорк Сити
25.06.2018, понедельник, 00:01
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Торонто
51'
Ж. Инге Бергет
68'
Ж. Инге Бергет
37'
В. Васкес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Сити - Торонто
ГОЛ! 2:1!
Ж. Инге Бергет
Пас отдал
М. Моралес
68'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Инге Бергет
51'
37'
ГОЛ! 0:1!
В. Васкес
27'
Желтая карточка
А. Акетче
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
3
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
4
Александер Ринг
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
18
Исмаэль Тажури
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Торонто
25
Алекс Боно
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ЦЗ
2
Джастин Морроу
ЦЗ
7
Виктор Васкес
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
4
Николас Хаслер
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
47
Агер Акетче
АП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Нью-Йорк Сити
41
Брэд Стувер
ВР
17
Саад Абдул-Салам
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
15
Томас МакНамара
ЦП
Торонто
1
Клинт Ирвин
ВР
15
Эрик Савалета
ЦЗ
8
Марко Дельгадо
ЦП
14
Джей Чапмен
ЦП
1-4-2
1
Джонсон
3
Тиннерхольм
4
Ринг
10
Моралес
18
Тажури
15
Офори
14
Бергет
7
Вилья
3-4-1-1
25
Боно
4
Хагглунд
9
ван дер Вил
2
Морроу
21
Осорио
4
Хаслер
4
Брэдли
7
Васкес
47
Акетче
21
Джовинко
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Торонто
41
Брэд Стувер
ВР
17
Саад Абдул-Салам
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
15
Томас МакНамара
ЦП
Главный тренер
Ник Кашинг
1
Клинт Ирвин
ВР
15
Эрик Савалета
ЦЗ
8
Марко Дельгадо
ЦП
14
Джей Чапмен
ЦП
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
41
Брэд Стувер
ВР
17
Саад Абдул-Салам
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
15
Томас МакНамара
ЦП
Остались в запасе
1
Клинт Ирвин
ВР
15
Эрик Савалета
ЦЗ
8
Марко Дельгадо
ЦП
14
Джей Чапмен
ЦП
Главный тренер
Ник Кашинг
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Торонто
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
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