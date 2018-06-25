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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Иран - Португалия
Иран - Португалия: обзор матча 25 июня 2018
Иран
25.06.2018, понедельник, 21:00
Чемпионат мира, группа B, 3 тур
1 : 1
Завершен
Португалия
90+3'
К. Ансарифард (П)
45'
Р. Куарежма
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Иран - Португалия
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Ансарифард
90'
+3
84'
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
Ж. Мариу
83'
Желтая карточка
К. Роналду
Замена
К. Ансарифард
️️️️
С. Эзатолахи
76'
Замена
С. Годдос
️️️️
А. Джаханбакш
70'
70'
Замена
Б. Силва
️️️️
Р. Куарежма
64'
Желтая карточка
Р. Куарежма
Замена
М. Мохаммади
️️️️
Э. Хаджусафи
56'
Желтая карточка
С. Азмун
54'
53'
Пенальти не реализован!
К. Роналду
Желтая карточка
Э. Хаджусафи
52'
45'
ГОЛ! 0:1!
Р. Куарежма
Пас отдал
А. Силва
33'
Желтая карточка
Р. Геррейру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иран
1
Алиреза Бейранванд
ВР
3
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
19
Маджид Хосейни
ЦЗ
8
Мортеза Пурлиганджи
ЦЗ
23
Рамин Резаэян
ПЗ
11
Вахид Амири
ЛП
6
Саид Эзатолахи
ОП
8
Омид Эбрахими
ОП
9
Мехди Тареми
ПП
7
Алиреза Джаханбакш
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Жоау Мариу
ЛП
14
Вильям Карвалью
ОП
23
Адриен Силва
ЦП
20
Рикарду Куарежма
ПП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Иран
12
Рашид Мазахери
ВР
22
Амир Абедзаде
ВР
15
Рузбех Чешми
ЦЗ
13
Мохаммед Реза Ханзаде
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
15
Пехман Монтазери
ПЗ
16
Мехди Тораби
ЦП
14
Саман Годдос
АП
7
Масуд Шоджаеи
АП
21
Ашкан Дежага
ПП
10
Карим Ансарифард
ЦФ
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
Португалия
12
Антони Лопеш
ВР
22
Бету
ВР
19
Мариу Руй
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
15
Рикарду Перейра
ПЗ
7
Гонсалу Гедеш
ЛВ
8
Жоао Моутинью
ЦП
4
Мануэль Фернандеш
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
18
Желсон Мартинш
ПВ
4-2-2-1-1
1
Бейранванд
3
Хаджусафи
19
Хосейни
8
Пурлиганджи
23
Резаэян
6
Эзатолахи
8
Эбрахими
11
Амири
9
Тареми
7
Джаханбакш
20
Азмун
4-1-3-2
1
Патрисиу
21
Соареш
3
Пепе
6
Фонте
5
Геррейру
14
Карвалью
20
Куарежма
23
Силва
17
Мариу
9
Силва
7
Роналду
7
Джаханбакш
14
Годдос
14
Годдос
7
Джаханбакш
3
Хаджусафи
5
Мохаммади
5
Мохаммади
3
Хаджусафи
6
Эзатолахи
10
Ансарифард
10
Ансарифард
6
Эзатолахи
17
Мариу
8
Моутинью
8
Моутинью
17
Мариу
20
Куарежма
10
Силва
10
Силва
20
Куарежма
Остались в запасе
Иран
Португалия
16
Мехди Тораби
ЦП
15
Рузбех Чешми
ЦЗ
13
Мохаммед Реза Ханзаде
ЦЗ
12
Рашид Мазахери
ВР
22
Амир Абедзаде
ВР
15
Пехман Монтазери
ПЗ
7
Масуд Шоджаеи
АП
21
Ашкан Дежага
ПП
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
18
Желсон Мартинш
ПВ
7
Гонсалу Гедеш
ЛВ
12
Антони Лопеш
ВР
22
Бету
ВР
19
Мариу Руй
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
15
Рикарду Перейра
ПЗ
4
Мануэль Фернандеш
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
16
Мехди Тораби
ЦП
15
Рузбех Чешми
ЦЗ
13
Мохаммед Реза Ханзаде
ЦЗ
12
Рашид Мазахери
ВР
22
Амир Абедзаде
ВР
15
Пехман Монтазери
ПЗ
7
Масуд Шоджаеи
АП
21
Ашкан Дежага
ПП
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
Остались в запасе
18
Желсон Мартинш
ПВ
7
Гонсалу Гедеш
ЛВ
12
Антони Лопеш
ВР
22
Бету
ВР
19
Мариу Руй
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
15
Рикарду Перейра
ПЗ
4
Мануэль Фернандеш
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Иран - Португалия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Иран
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Иран
- : -
23.12.2027
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
1 : 1
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Главный судья:
Энрике Касерес
Стадион:
Мордовия Арена
Где смотреть матч:
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