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Чемпионат мира по футболу 2026
Саудовская Аравия - Египет
Саудовская Аравия - Египет: обзор матча 25 июня 2018
Саудовская Аравия
25.06.2018, понедельник, 17:00
Чемпионат мира, группа A, 3 тур
2 : 1
Завершен
Египет
45+6'
С. Аль-Фараж (П)
90+5'
С. Аль-Давсари
22'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саудовская Аравия - Египет
ГОЛ! 2:1!
С. Аль-Давсари
Пас отдал
А. Утаиф
90'
+5
86'
Желтая карточка
А. Фатхи
81'
Замена
Кахраба
️️️️
Трезеге
Замена
Я. аш-Шехри
️️️️
Ф. аль-Муваллад
79'
Замена
М. Ассири
️️️️
Х. Бахебри
65'
64'
Замена
Р. Собхи
️️️️
М. Мохсен
45'
+7
Замена
А. Варда
️️️️
А. Саид
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Аль-Фараж
45'
+6
45'
+5
Желтая карточка
А. Габр
Пенальти не реализован!
Ф. аль-Муваллад
41'
22'
ГОЛ! 0:1!
М. Салах
Пас отдал
А. Саид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саудовская Аравия
21
Яссир аль-Мусайлим
ВР
13
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
23
Мутаз Хавсави
ЦЗ
3
Осама Хаусави
ЦЗ
6
Мухаммед аль-Брейк
ПЗ
10
Салем Аль-Давсари
ЛВ
14
Абдуллах Утаиф
ОП
16
Хусейн аль-Мугави
ЦП
19
Хаттан Бахебри
ЦП
7
Салман Аль-Фараж
ЦП
19
Фахад аль-Муваллад
ПВ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Египет
7
Ахмед Фатхи
ВР
1
Эссам Эль-Хадари
ВР
13
Мохамед Абдельшафи
ЛЗ
2
Али Габр
ЦЗ
6
Ахмед Хегази
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
8
Тарек Хамед
ОП
17
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
19
Абдаллах Саид
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Марван Мохсен
ЦФ
Саудовская Аравия
21
Мохаммед аль-Уваис
ВР
1
Абдуллах аль-Майюф
ВР
2
Мансур аль-Харби
ЦЗ
23
Мохамед Канно
ЦП
15
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
11
Абдулмалек аль-Хаибри
ЦП
8
Яхья аш-Шехри
АП
20
Муханнад Ассири
ЦФ
10
Мохаммад ас-Сахлави
ЦФ
Египет
16
Шериф Экрами
ВР
1
Ахмед Эль-Шенави
ВР
15
Махмуд Хамди
ЦЗ
12
Айман Ашраф
ЦЗ
20
Саад Самир
ЦЗ
3
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
22
Амр Варда
ЦП
18
Шикабала
ЦП
5
Сэм Морси
ЦП
11
Кахраба
ЦП
14
Рамадан Собхи
ЦП
4-1-3-2
21
аль-Мусайлим
13
аш-Шахрани
23
Хавсави
3
Хаусави
6
аль-Брейк
14
Утаиф
16
аль-Мугави
19
Бахебри
7
Аль-Фараж
10
Аль-Давсари
19
аль-Муваллад
3-1-1-3-1
7
Фатхи
2
Габр
6
Хегази
13
Абдельшафи
8
Хамед
17
Эль-Ненни
10
Салах
19
Саид
7
Трезеге
9
Мохсен
19
аль-Муваллад
8
аш-Шехри
8
аш-Шехри
19
аль-Муваллад
19
Бахебри
20
Ассири
20
Ассири
19
Бахебри
19
Саид
22
Варда
22
Варда
19
Саид
7
Трезеге
11
Кахраба
11
Кахраба
7
Трезеге
9
Мохсен
14
Собхи
14
Собхи
9
Мохсен
Остались в запасе
Саудовская Аравия
Египет
23
Мохамед Канно
ЦП
15
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
11
Абдулмалек аль-Хаибри
ЦП
2
Мансур аль-Харби
ЦЗ
21
Мохаммед аль-Уваис
ВР
1
Абдуллах аль-Майюф
ВР
10
Мохаммад ас-Сахлави
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
15
Махмуд Хамди
ЦЗ
12
Айман Ашраф
ЦЗ
20
Саад Самир
ЦЗ
16
Шериф Экрами
ВР
1
Ахмед Эль-Шенави
ВР
3
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
18
Шикабала
ЦП
5
Сэм Морси
ЦП
Остались в запасе
23
Мохамед Канно
ЦП
15
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
11
Абдулмалек аль-Хаибри
ЦП
2
Мансур аль-Харби
ЦЗ
21
Мохаммед аль-Уваис
ВР
1
Абдуллах аль-Майюф
ВР
10
Мохаммад ас-Сахлави
ЦФ
Остались в запасе
15
Махмуд Хамди
ЦЗ
12
Айман Ашраф
ЦЗ
20
Саад Самир
ЦЗ
16
Шериф Экрами
ВР
1
Ахмед Эль-Шенави
ВР
3
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
18
Шикабала
ЦП
5
Сэм Морси
ЦП
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Статистика матча Саудовская Аравия - Египет
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Саудовская Аравия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Саудовская Аравия
- : -
23.12.2027
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Испания
4 : 0
21.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 1 тур
Саудовская Аравия
1 : 1
16.06.2026
Уругвай
Египет
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина
3 : 2
07.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Информация о матче
Главный судья:
Вильмар Рольдан
(Амальфи)
Стадион:
Волгоград Арена
Где смотреть матч:
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