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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Эвертон - Ротерхэм
Эвертон - Ротерхэм: обзор матча 29 августа 2018
Эвертон
29.08.2018, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
3 : 1
Завершен
Ротерхэм
28'
Г. Сигурдссон
62'
Д. Калверт-Льюин
88'
Д. Калверт-Льюин
86'
У. Волкс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Эвертон - Ротерхэм
ГОЛ! 3:1!
Д. Калверт-Льюин
Пас отдал
Т. Дэвис
88'
86'
ГОЛ! 2:1!
У. Волкс
Пас отдал
Э. Форд
ГОЛ! 2:0!
Д. Калверт-Льюин
Пас отдал
Л. Динь
62'
Желтая карточка
Л. Динь
52'
ГОЛ! 1:0!
Г. Сигурдссон
Пас отдал
С. Рамирес
28'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
26
Шон Раджет
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
16
Мэтт Палмер
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Эвертон
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ЦЗ
3
Лейтон Бэйнс
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
23
Дженк Тосун
ЦФ
32
Тео Уолкотт
ЦФ
Ротерхэм
1
Марек Родак
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
28
Джон Тейлор
ЦП
7
Райан Уильямс
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
19
Кайл Васселл
ЦФ
4-1-2-3
1
Стекеленбург
12
Динь
27
Холгейт
4
Зума
3
Кенни
22
Дэвис
10
Сигурдссон
26
Доуэлл
19
Рамирес
14
Ниасс
9
Калверт-Льюин
3-2-3-1
12
Прайс
26
Раджет
3
Мэтток
26
Винер
4
Робертсон
4
Болл
16
Палмер
26
Уайлс
11
Ньюэлл
7
Форд
Остались в запасе
Эвертон
Ротерхэм
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ЦЗ
3
Лейтон Бэйнс
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
23
Дженк Тосун
ЦФ
32
Тео Уолкотт
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Марек Родак
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
28
Джон Тейлор
ЦП
7
Райан Уильямс
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
19
Кайл Васселл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Остались в запасе
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ЦЗ
3
Лейтон Бэйнс
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
23
Дженк Тосун
ЦФ
32
Тео Уолкотт
ЦФ
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
28
Джон Тейлор
ЦП
7
Райан Уильямс
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
19
Кайл Васселл
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Статистика матча Эвертон - Ротерхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Стадион:
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