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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Миллуолл - Плимут Аргайл
Миллуолл - Плимут Аргайл: обзор матча 29 августа 2018
Миллуолл
29.08.2018, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
3 : 2
Завершен
Плимут Аргайл
64'
Ш. Уилльямс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Миллуолл - Плимут Аргайл
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ш. Уилльямс
64'
Начало матча
Статистика матча Миллуолл - Плимут Аргайл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
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- : -
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21.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
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3 : 0
03.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 12 тур
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2 : 1
24.10.2026
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28.11.2026
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0 : 2
21.11.2026
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14.11.2026
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Англия. Первая лига, 14 тур
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0 : 0
31.10.2026
Рединг
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Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Стивенидж
3 : 0
20.10.2026
Плимут Аргайл
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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