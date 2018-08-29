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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСВ - БАТЭ
ПСВ - БАТЭ: обзор матча 29 августа 2018
ПСВ
29.08.2018, среда, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
3 : 0
Первый матч – 3 : 2
Завершен
БАТЭ
14'
С. Бергвейн
36'
Л. де Йонг
62'
И. Лосано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - БАТЭ
Желтая карточка
Анхелиньо
82'
ГОЛ! 3:0!
И. Лосано
Пас отдал
Г. Перейро
62'
59'
Желтая карточка
А. Риос
47'
Желтая карточка
Н. Милунович
ГОЛ! 2:0!
Л. де Йонг
Пас отдал
Й. Хендрикс
36'
ГОЛ! 1:0!
С. Бергвейн
Пас отдал
Л. де Йонг
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
26
Гастон Перейро
ЦП
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
БАТЭ
77
Денис Щербицкий
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
11
Максим Володько
ЦП
17
Алексей Риос
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
24
Яссе Туоминен
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
ПСВ
89
Элой Ром
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
23
Барт Рамселар
ЦП
БАТЭ
23
Денис Поляков
ЦЗ
14
Евгений Яблонский
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
15
Максим Скавыш
ЦФ
14
Николай Сигневич
ЦФ
3-1-1-3
41
Зут
17
Анхелиньо
24
Виргевер
5
Швааб
20
Хендрикс
26
Перейро
11
Лосано
26
де Йонг
34
Бергвейн
2-5-1-1
77
Щербицкий
24
Филипенко
19
Милунович
17
Риос
21
Драгун
7
Стасевич
11
Глеб
25
Бага
11
Володько
24
Туоминен
Остались в запасе
ПСВ
БАТЭ
89
Элой Ром
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
23
Барт Рамселар
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
4
Мирко Иванич
АП
23
Денис Поляков
ЦЗ
14
Евгений Яблонский
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
89
Элой Ром
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
23
Барт Рамселар
ЦП
Остались в запасе
4
Мирко Иванич
АП
23
Денис Поляков
ЦЗ
14
Евгений Яблонский
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча ПСВ - БАТЭ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
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