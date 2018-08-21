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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
БАТЭ - ПСВ
БАТЭ - ПСВ: обзор матча 21 августа 2018
БАТЭ
21.08.2018, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 3
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
ПСВ
9'
Я. Туоминен
88'
А. Глеб
35'
Г. Перейро (П)
61'
И. Лосано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол БАТЭ - ПСВ
ГОЛ! 2:2!
А. Глеб
88'
87'
Желтая карточка
И. Лосано
Желтая карточка
А. Риос
83'
61'
ГОЛ! 1:2!
И. Лосано
Пас отдал
Л. де Йонг
Желтая карточка
И. Стасевич
40'
Желтая карточка
Е. Филипенко
38'
35'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Перейро
18'
Желтая карточка
Л. де Йонг
ГОЛ! 1:0!
Я. Туоминен
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
77
Денис Щербицкий
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
7
Игорь Стасевич
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
17
Алексей Риос
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
24
Яссе Туоминен
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
26
Гастон Перейро
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
БАТЭ
11
Максим Володько
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
ПСВ
89
Элой Ром
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
2-5-1-1
77
Щербицкий
24
Филипенко
19
Милунович
21
Драгун
14
Яблонский
25
Бага
17
Риос
7
Стасевич
4
Иванич
24
Туоминен
3-1-1-3
41
Зут
24
Виргевер
5
Швааб
17
Анхелиньо
20
Хендрикс
26
Перейро
34
Бергвейн
26
де Йонг
11
Лосано
Остались в запасе
БАТЭ
ПСВ
11
Максим Володько
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
89
Элой Ром
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
11
Максим Володько
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
Остались в запасе
89
Элой Ром
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
Главный тренер
Артем Куликов
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча БАТЭ - ПСВ
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
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