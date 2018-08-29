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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПАОК - Бенфика
ПАОК - Бенфика: обзор матча 29 августа 2018
ПАОК
29.08.2018, среда, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 4
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Бенфика
13'
А. Прийович
20'
Жардел
26'
Э. Сальвио (П)
39'
Пицци
50'
Э. Сальвио (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - Бенфика
Желтая карточка
Е. Шахов
84'
Вторая желтая
Л. Матос
76'
Желтая карточка
Д. Пелкас
75'
50'
ГОЛ с пенальти! 1:4!
Э. Сальвио
Желтая карточка
Ф. Варела
49'
39'
ГОЛ! 1:3!
Пицци
Пас отдал
Ф. Серви
34'
Желтая карточка
Жардел
Желтая карточка
Маурисио
33'
26'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Э. Сальвио
20'
ГОЛ! 1:1!
Жардел
Пас отдал
Пицци
ГОЛ! 1:0!
А. Прийович
Пас отдал
Маурисио
13'
Желтая карточка
Л. Матос
8'
1'
Желтая карточка
А. Алмейда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
3
Лео Матос
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
9
Александар Прийович
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
33
Жардел
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
15
Любомир Фейса
ЦП
21
Пицци
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
ПАОК
1
Родриго Рей
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
7
Амр Варда
ЦП
8
Лео Жаба
ПВ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Бенфика
99
Миле Свилар
ВР
14
Андрия Живкович
ЦП
27
Рафа
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Пасхалакис
3
Лео Матос
15
Креспо
20
Виейринья
15
Варела
8
Маурисио
7
Эль-Каддури
87
Каньяс
10
Пелкас
18
Лимниос
9
Прийович
4-2-1-2
1
Влаходимос
33
Жардел
34
Алмейда
3
Диаш
22
Гримальдо
11
Сальвио
15
Фейса
21
Пицци
10
Серви
9
Сеферович
Остались в запасе
ПАОК
Бенфика
8
Лео Жаба
ПВ
1
Родриго Рей
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
7
Амр Варда
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
99
Миле Свилар
ВР
14
Андрия Живкович
ЦП
27
Рафа
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
8
Лео Жаба
ПВ
1
Родриго Рей
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
7
Амр Варда
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
14
Андрия Живкович
ЦП
27
Рафа
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча ПАОК - Бенфика
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Тумба
Где смотреть матч:
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