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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бенфика - ПАОК
Бенфика - ПАОК: обзор матча 21 августа 2018
Бенфика
21.08.2018, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 1
Ответный матч – 4 : 1
Завершен
ПАОК
45+1'
Пицци (П)
76'
А. Варда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - ПАОК
89'
Желтая карточка
А. Варда
84'
Желтая карточка
Д. Пелкас
Желтая карточка
А. Алмейда
83'
76'
ГОЛ! 1:1!
А. Варда
71'
Желтая карточка
Виейринья
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Пицци
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
15
Любомир Фейса
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
21
Пицци
АП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
20
Виейринья
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
8
Лео Жаба
ПВ
18
Димитриос Лимниос
ПВ
9
Александар Прийович
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Бенфика
99
Миле Свилар
ВР
22
Андреас Самарис
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
ПАОК
1
Родриго Рей
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
7
Амр Варда
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
4-2-1-2
1
Влаходимос
22
Гримальдо
3
Диаш
33
Жардел
34
Алмейда
15
Фейса
14
Живкович
21
Пицци
10
Серви
14
Феррейра
4-1-2-2-1
1
Пасхалакис
15
Креспо
15
Варела
3
Лео Матос
20
Виейринья
8
Маурисио
87
Каньяс
10
Пелкас
18
Лимниос
8
Лео Жаба
9
Прийович
Остались в запасе
Бенфика
ПАОК
99
Миле Свилар
ВР
22
Андреас Самарис
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
1
Родриго Рей
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
7
Амр Варда
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
22
Андреас Самарис
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Остались в запасе
1
Родриго Рей
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
7
Амр Варда
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Алессио Лиски
Статистика матча Бенфика - ПАОК
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
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