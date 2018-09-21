Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Эмполи
Сассуоло - Эмполи: обзор матча 21 сентября 2018
Сассуоло
21.09.2018, пятница, 21:30
Италия. Серия А, 5 тур
3 : 1
Завершен
Эмполи
13'
К. Боатенг
57'
Д. Феррари
85'
Ф. Ди Франческо
1'
Ф. Капуто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Эмполи
ГОЛ! 3:1!
Ф. Ди Франческо
Пас отдал
П. Лирола
85'
71'
Вторая желтая
М. Зайц
ГОЛ! 2:1!
Д. Феррари
Пас отдал
Ф. Ди Франческо
57'
45'
+1
Желтая карточка
М. Зайц
Желтая карточка
Ф. Ди Франческо
31'
ГОЛ! 1:1!
К. Боатенг
Пас отдал
Ф. Ди Франческо
13'
11'
Желтая карточка
Р. Крунич
6'
Желтая карточка
Л. Капецци
1'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Капуто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
32
Альфред Дункан
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
94
Доменико Берарди
ПВ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Эмполи
1
Пьетро Террачиано
ВР
34
Фредерик Везели
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
8
Миха Зайц
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
9
Франческо Капуто
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
21
Алессандро Матри
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Эмполи
22
Андреа Фулиньяти
ВР
49
Иван Проведель
ВР
29
Михал Марцьяник
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
90
Самуэль Мраз
ЦФ
25
Арнел Якупович
ЦФ
4-1-2-3
47
Консильи
13
Рожерио
6
Марлон
67
Феррари
14
Лирола
5
Локателли
32
Дункан
8
Сенси
29
Ди Франческо
27
Боатенг
94
Берарди
4-4-2
1
Террачиано
22
Ди Лоренцо
22
Майетта
26
Сильвестре
34
Везели
18
Аква
82
Капецци
33
Крунич
8
Зайц
27
ла Гумина
9
Капуто
Остались в запасе
Сассуоло
Эмполи
25
Джанлука Пеголо
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
13
Жереми Бога
ЛВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
22
Андреа Фулиньяти
ВР
49
Иван Проведель
ВР
29
Михал Марцьяник
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
90
Самуэль Мраз
ЦФ
25
Арнел Якупович
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
13
Жереми Бога
ЛВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Остались в запасе
22
Андреа Фулиньяти
ВР
49
Иван Проведель
ВР
29
Михал Марцьяник
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
90
Самуэль Мраз
ЦФ
25
Арнел Якупович
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Сассуоло - Эмполи
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Стадион:
Читта дель Триколоре
Новости команд
Все
Сассуоло
Эмполи
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
09:23
Итальянский клуб подписал контракт с псом
19 ноября
1
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
09:23
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Итальянский клуб подписал контракт с псом
19 ноября
1
Украинский футболист стал одноклубником Кокорина в «Арисе»
2025.09.30 22:10
2
«Торино» объявил о переходе экс-игрока «Локомотива»: раскрыты условия трансфера
2025.07.05 10:06
Аллегри не рассчитывает на 12 футболистов «Милана»
2025.06.30 19:10
3
«Наполи» купил защитника «Эмполи»
2025.06.14 00:24
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+