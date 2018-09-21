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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Фортуна
Штутгарт - Фортуна: обзор матча 21 сентября 2018
Штутгарт
21.09.2018, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Фортуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Фортуна
89'
Желтая карточка
А. Бодзек
84'
Желтая карточка
Д. Лукебакио
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Фортуна
1
Михаэль Ренсинг
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
13
Адам Бодзек
ЦП
31
Марсель Соботтка
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
27
Эрик Томми
ЛП
19
Беркай Озкан
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Фортуна
32
Робин Бормут
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
19
Давор Ловрен
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
4-3-1-2
20
Цилер
32
Бек
32
Баумгартль
2
Инсуа
28
Павар
25
Аскасибар
8
Кастро
4
Гентнер
31
Гонсалес
27
Гомес
77
Аколо
3-2-2-2
1
Ренсинг
25
Циммерманн
23
Айхан
35
Камински
8
Циммер
17
Гисельман
13
Бодзек
31
Соботтка
33
Дукщ
14
Раман
Остались в запасе
Штутгарт
Фортуна
27
Эрик Томми
ЛП
1
Йенс Граль
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
14
Доди Лукебакио
ПВ
7
Кевин Штегер
АП
32
Робин Бормут
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
19
Давор Ловрен
ЦП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Остались в запасе
27
Эрик Томми
ЛП
1
Йенс Граль
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Остались в запасе
14
Доди Лукебакио
ПВ
7
Кевин Штегер
АП
32
Робин Бормут
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
19
Давор Ловрен
ЦП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Маркус Анфанг
Статистика матча Штутгарт - Фортуна
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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